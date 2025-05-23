Bloomberg: США не хотят видеть Мединского на переговорах из-за его позиции

США «дают понять» России, что не хотели бы видеть помощника президента РФ Владимира Мединского на следующих переговорах с Украиной, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. В Вашингтоне свое желание объяснили тем, что Мединский и ряд других российских переговорщиков — это сторонники «жесткой линии». В Кремле это пока не комментировали.

По словам европейских чиновников, следующие переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане, и этот сценарий сейчас обсуждается. Консультации могут состояться уже на следующей неделе, однако Москва якобы пока не подтвердила свое участие в них.

Агентство добавляет, что официальные лица США контактируют с украинскими коллегами, чтобы согласовать следующие переговоры Москвы и Киева.

«Они (американские чиновники — ред.) также дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник (президента России Владимира — ред.) Путина Владимир Мединский , возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле, добавили источники», — говорится в статье.

Российские власти пока не комментировали публикацию Bloomberg.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что «технические» переговоры России и Украины могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе.