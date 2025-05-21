Глава Финляндии сообщил, когда и где могут продолжиться переговоры РФ и Украины

«Страна.ua»: Стубб заявил, что переговоры РФ и Украины могут вскоре продолжиться

«Технические» переговоры России и Украины могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе. Такое заявление 21 мая сделал президент Финляндии Александр Стубб, сообщают украинские издания «Страна.ua» и «РБК-Украина» .

По данным СМИ, финский лидер добавил, что США не отказывались от посредничества в урегулировании конфликта на Украине. По словам Стубба, посредников стало только больше, поскольку к процессу также подключилась Европа.

Ранее Россия и Украина проводили переговоры в Стамбуле 16 мая. Глава российской переговорной делегации и помощник президента Владимир Мединский заявлял, что Москва и Киев договорились в будущем обсудить, как можно прекратить огонь.

Мединский также заявлял, что в ближайшее время Россия и Украина проведут крупнейший обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».