сегодня в 05:52

США приступили к эвакуации посольства в Кувейте

Соединенные Штаты начали эвакуацию своего дипломатического представительства в Кувейте, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, сотрудникам посольства отдано распоряжение уничтожить всю секретную документацию.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.

