США приступили к эвакуации посольства в Кувейте
Соединенные Штаты начали эвакуацию своего дипломатического представительства в Кувейте, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, сотрудникам посольства отдано распоряжение уничтожить всю секретную документацию.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.
