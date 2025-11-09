США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна

Соединенные Штаты приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна. Члены альянса оплачивали его и передавали Украине, сообщает портал Axios .

«Отправка американского оружия на сумму более 5 млрд долларов для поддержки союзников по альянсу <…> отложена из-за приостановки работы правительства», — говорится в публикации.

Хотя конечная точка экспорта остается неопределенной, поставки для союзников по Североатлантическому альянсу часто направляются на поддержку киевского режима.

По словам неназванного чиновника из американского Госдепа, пауза затронула передачи Польше, Дании и Хорватии таких видов вооружений, как ракеты AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS.

Финансовый год в США начался 1 октября, но правительство оказалось в затруднительном положении из-за отсутствия согласованного бюджета. Это привело к приостановке работы федеральных властей. Под ударом оказались более 800 тыс. человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о финансировании правительства в сенате им нужно 60 голосов, а у них сейчас 53 мандата. президент США Дональд Трамп обвинил демократов, голосующих против законопроектов республиканцев.

Ранее стало известно, что более 5 тыс. авиарейсов отменили или задержали в США на фоне шатдауна. Администрация Трампа ввела с 7 ноября ограничения на количество авиаперевозок в ряде крупных американских аэропортах.

