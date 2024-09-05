США предупредили о новой «уловке» России против санкций
В США пригрозили санкциями третьим странам за сотрудничество с Россией
В США намерены вводить санкции против третьих стран за сотрудничество с Россией по обходу американских ограничений, пишет ТАСС.
Американский Минфин распространил уведомление об открытии новых российских филиалов финансовых институтов.
Это необходимо для снабжения оборонно-промышленного комплекса, указано в сообщении регулятора.
В Вашингтоне предупредили о значительных санкционных рисках, связанны с содействием попыткам России таким образом обойти американские рестрикции.
Ранее Минфин США ввел санкции против ряда российских СМИ и медиаменеджеров.