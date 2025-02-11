США представят мирный план по Украине в ближайшее время
Bloomberg: Келлог вскоре представит план урегулирования украинского конфликта
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по РФ и Украине представит президенту США план завершения украинского конфликта в ближайшие недели, сообщает ТАСС.
По данным издания Bloomberg, Келлог уточнит план после Мюнхенской конференции по безопасности в Германии и визитов в Киев и другие европейские столицы.
Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил разработку мирного плана до консультаций с главам европейских государств.
По мнению источников в Белом доме, США ищут Европе «место за столом переговоров».