США предложили уменьшить роль ядерного оружия в политике безопасности

Пекин считает политику Вашингтона подрывной в области контроля и сдерживания ядерного вооружения в мире, пишет ТАСС .

" США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной политике безопасности… ради благополучия мира», — заявил агентству ТАСС официальный представитель посольства Китая в США

По словам дипломата, США обладают значительным ядерным арсеналом в мире.

Однако, в Вашингтоне вместе с западными союзниками делают ставку на улучшение своей ядерной триады, считают представители КНР.

Ранее в Белом доме заявили, что США увеличат свой ядерный арсенал для диалога с Москвой и Пекином.