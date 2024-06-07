Белый дом пояснил новую стратегию использования ядерных вооружений
США увеличат арсенал ядерных вооружений для диалога с Москвой и Пекином
США увеличат ядерный арсенал для диалога с Москвой и Пекином по контролю над ядерным вооружением, пишет РИА Новости.
Белый дом увязывает дальнейшее расширение своих возможностей в ядерной сфере с контролем над стратегическими вооружениями, сказано в статье.
«Это будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями», — заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
Вашингтон таким образом откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям в сторону обострения, указывало накануне издание Semafor.
Новые походы касаются также численности такого типа вооружений, говорилось в публикации.