Белый дом пояснил новую стратегию использования ядерных вооружений

сегодня в 22:20

США увеличат арсенал ядерных вооружений для диалога с Москвой и Пекином

США увеличат ядерный арсенал для диалога с Москвой и Пекином по контролю над ядерным вооружением, пишет РИА Новости .

Белый дом увязывает дальнейшее расширение своих возможностей в ядерной сфере с контролем над стратегическими вооружениями, сказано в статье.

«Это будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями», — заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

Вашингтон таким образом откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям в сторону обострения, указывало накануне издание Semafor.

Новые походы касаются также численности такого типа вооружений, говорилось в публикации.