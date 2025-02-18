сегодня в 17:16

США предложили РФ ввести мораторий на атаки по гражданским энергообъектам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США на переговорах внесли предложение ввести мораторий на нападения на энергетические объекты в рамках украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Лавров объяснил американским политикам, что ВС РФ не атакуют гражданские объекты на Украине.

Во вторник прошли переговоры между делегациями России и США. Они состоялись в столице Саудовской Аравии.

Ранее Сергей Лавров и госсекретарь Штатов Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского кризиса.