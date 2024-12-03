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США поставят ВСУ сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет в январе

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США до середины января планируют поставить Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, сообщает РИА Новости .

Кроме военной помощи глава Белого дома Джо Байден распорядился усилить поддержку Украины за счет ряда дополнительных шагов, среди которых санкции против России и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ.

В Пентагоне заявили, что общий объем американской военной помощи Украине при президенте США Джо Байдене превысил 62 млрд долларов.

Ранее предприниматель Илон Маск осудил президента Джо Байдена за предполагаемый запрос на выделение 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине, назвав это «финансированием вечной войны».