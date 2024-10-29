США поставят вертолеты Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции

Минобороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 млрд долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk, которые планируется поставлять в Австралию, Бразилию, Грецию, Таиланд и Швецию, сообщает РИА Новости .

Работа будет вестись в Стрэтфорде, штат Коннектикут.

Контракт заключен до конца декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что США направляют в Израиль одну из своих самых совершенных систем противоракетной обороны THAAD и около 100 американских военнослужащих, усугубляя участие США в эскалации войны на Ближнем Востоке.