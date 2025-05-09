США поставили Польше партию новейшей версии танков Abrams

«Еще 19 американских танков M1A2SEPv3 Abrams уже в Польше. Скоро они поступят на вооружение польской армии», — написал Бейда в соцсетях.

В начале текущего года в Польша получила партию из 38 танков Abrams в новой модификации. Всего на вооружении страны состоят 116 американских танков предыдущих версий.

Abrams последней версии имеет композитную броню и усовершенствованные системы управления огнем для прицельного удара на ходу. Танк может стрелять осколочно-фугасными снарядами и другими боеприпасами.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Киев получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, которая раньше стояла на вооружении в Израиле. Также обсуждается отправка Киеву еще одной установки из ФРГ или Греции.