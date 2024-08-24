США пересмотрят военную помощь Украине после атаки на Курскую область

WP: США отправят Украине больше оружия и техники после атаки на Курскую область

Власти Соединенных Штатов пересмотрят военную помощь Украине после атаки ВСУ на Курскую область, сообщает МК со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Американская администрация президента организовала закрытые встречи. На них обсуждают, какую технику и вооружения поставлять Киеву после атаки на Курскую область. Не исключено, что теперь ВСУ получат большее количество бронемашин и боеприпасов.

При этом сообщается, что у американской стороны нет четкого представления о том, каких целей Киев хочет добиться в Курской области. Украина не делится планами с США.

Ранее Соединенные Штаты сообщили об отправке ВСУ ракет противовоздушной обороны. Также они получат оборудование, помогающее в борьбе с российскими беспилотниками.