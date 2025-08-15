США отправили на переговоры Путина и Трампа на Аляске 16 человек
Фото - © РИА Новости
В состав американской делегации, приехавшей на саммит РФ и США на Аляске, вошли 16 человек. В том числе в переговорах будут участвовать высокопоставленные представители администрации президента США, сообщает РИА Новости.
В состав делегации США вошли:
- госсекретарь Марко Рубио,
- министр финансов Скотт Бессент,
- министр торговли Говард Латник,
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф,
- спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Также на Аляску в пятницу отправился министр обороны США Пит Хегсет. Хотя ранее в Белом доме не говорили об его участии в саммите.
Между тем ранее был опубликован список российской делегации. В числе переговорщиков от РФ — глава МИД Сергей Лавров и помощник российского главы Юрий Ушаков.
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина намечены на 22:00 по московскому времени. Они пройдут в Анкоридже.