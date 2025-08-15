США отправили на переговоры Путина и Трампа на Аляске 16 человек

В состав американской делегации, приехавшей на саммит РФ и США на Аляске, вошли 16 человек. В том числе в переговорах будут участвовать высокопоставленные представители администрации президента США, сообщает РИА Новости .

В состав делегации США вошли:

госсекретарь Марко Рубио,

министр финансов Скотт Бессент,

министр торговли Говард Латник,

директор ЦРУ Джон Рэтклифф,

спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Также на Аляску в пятницу отправился министр обороны США Пит Хегсет. Хотя ранее в Белом доме не говорили об его участии в саммите.

Между тем ранее был опубликован список российской делегации. В числе переговорщиков от РФ — глава МИД Сергей Лавров и помощник российского главы Юрий Ушаков.

Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина намечены на 22:00 по московскому времени. Они пройдут в Анкоридже.