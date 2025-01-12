США отказали РФ в посещении мемориальной церемонии в честь советских летчиков

Власти США отказали российским дипломатам в посещении мемориальной церемонии возложения венков в честь 80-й годовщины гибели советских летчиков. Мероприятие прошло в Элизабет-Сити, сообщает РИА Новости .

В дипмиссии заявили, что остро ощущают стремление американских властей предать забвению страницы союзничества США и СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют нынешние события.

«Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в заявлении.

11 января исполнилось 80 лет с момента гибели четырех летчиков, которые участвовали в ранее засекреченном российско-американском проекте «Зебра». Они перегоняли в СССР самолеты типа «Каталина». Тогда пилоты погибли в авиакатастрофе при взлете с реки Пасковотанк.

Несмотря на то, что проекта «Зебра» является символом сотрудничества США и России, в прошлом году российских дипломатов также не пустили для возложения венков.