США отдаляются: Трамп не хочет ассоциироваться с поражением Украины в конфликте

Политолог: Трамп не хочет, чтобы ему приписали поражение в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп не хочет ассоциироваться с вопросами украинского конфликта, а тем более оказаться проигравшей стороной, сообщил научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.

Такое заявление он сделал во время круглого стола о текущем состоянии российско-американских отношений.

«Самое важное на этих переговорах, что Трамп не хочет принимать наследие Байдена (Джо, экс-президента США — ред.). Трамп не хочет быть человеком, который продолжит войну, он не хочет идти на эскалацию, и в ней Запад победить не сможет. Трамп не хочет, чтобы поражение в украинском конфликте приписали ему», — сказал Тренин.

Он отметил, что попытка США отдалиться от этого конфликта в интересах России. При этом, по словам эксперта, в идеале Трамп хотел бы переложить этот вопрос на европейские страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшихся 18 марта телефонных переговоров не требовал прекращения военной помощи Украине.