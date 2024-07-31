США остановили выделение 95 млн долларов финансовой помощи Грузии

сегодня в 17:14

Соединенные Штаты Америки поставили на паузу выделение финансовой помощи Грузии в размере 95 млн долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Дипломат отметил, что Вашингтон считает действия Тбилиси несовместимыми с вступлением в НАТО и Евросоюз. Шаги, предпринимаемые властями, по мнению Блинкена, «антидемократичные».

Европейские и американские политики критиковали принятый в Грузии закон об иноагентах. Например, глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что из-за него страна не сможет войти в состав Европейского союза.

Ранее российская служба внешней разведки сообщила, что Соединенные Штаты хотят свергнуть грузинский режим. Попытку могут предпринять после выборов в парламент, которые пройдут 26 октября.