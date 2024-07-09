Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что власти США намерены добиться смены власти в Грузии. Сделать это планируют по результатам парламентских выборов 26 октября и при содействии грузинского президента Саломе Зурабишвили, считают в спецслужбе.

Для смены руководства страны в США рассматривают план «сакральной жертвы», которой должны выступить участники ожидаемых антиправительственных протестов. В Вашингтоне надеются, что такой сценарий направит «гнев народа» на силовиков, отметили в пресс-бюро СВР.

«Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется», — цитирует радио Sputnik Грузия заявление российской внешней разведки.

Ранее в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. На закон «О прозрачности иностранного влияния» накладывала вето президент Зурабишвили, однако парламентарии его преодолели.

