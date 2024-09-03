США осенью могут заявить о передаче Украине ракет большой дальности JASSM

Вашингтон осенью может объявить о включении крылатых ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

США уже близки к соглашению о передаче Украине нового вооружения. Однако поставок Киеву придется ждать несколько месяцев, прежде чем будут улажены некоторые технические вопросы, говорится в статье.

Ожидается, что Вашингтон объявит о своем решении по поводу ракет уже осенью. На данный момент Белый Дом все еще колеблется.

Один из американских чиновников отметил также, что власти США предпринимают меры, чтобы JASSM можно было запускать с «не западных» истребителей, которые были поставлены Украине.

О том, что США могут поставить Украине дальнобойные ракеты JASSM, стало известно в августе этого года. Как написала газета Politico, в настоящее время администрация американского президента Джо Байдена занимается проработкой деталей передачи.