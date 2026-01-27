США опровергли данные об отказе Киева от территорий в качестве условии гарантий

Соединенные Штаты опровергли, что Украина получит гарантии безопасности только в случае отказа от территорий, сообщает ТАСС .

Ранее издание Financial Times написало, что США поставили Украине условие для получения гарантий безопасности. Согласно им, Киев должен был отказаться от притязаний на территории. Также газета отмечала, что на Украину оказывают «огромное давление» в вопросе вывода войск из Донбасса.

Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию. Она назвала такие новости лживыми. По ее словам, США хотят сблизить обе стороны конфликта для заключения мирной сделки.

Также Келли прокомментировала трехсторонние переговоры, которые прошли в Абу-Даби. По ее словам, эта была «исторические встреча» представителей России, США и Украины.

Она добавила, что сейчас переговорный процесс «находится в отличном состоянии».

Ранее в столице ОАЭ состоялось заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Там обсуждались самые острые темы: территориальные вопросы в Донбассе, статус ЗАЭС и конкретные шаги по деэскалации.

