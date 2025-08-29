США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенной дальности ERAM
Фото - © Сгенерировано Freepik
Соединенные Штаты одобрили продажу киевскому режиму 3350 ракет увеличенной дальности ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 млн долларов, сообщает управление военного сотрудничества Пентагона.
Согласно данным американского телеканала CNN, если сделка будет заключена, то ракеты с дальностью полета 241–450 км могут быть поставлены Киеву уже в текущем году. При этом пока неясно, будут ли введены ограничения на их использование.
Финансирование закупки американских ракет для Украины возьмут на себя Дания, Нидерланды и Норвегия, а также США в рамках внешнего военного финансирования.
Ранее в Белом доме заявили, что через некоторое время американский президент Дональд Трамп сделает заявление по украинскому конфликту. В США допустили, что в настоящее время ни Россия, ни Украина не готовы к урегулированию.