США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенной дальности ERAM

Согласно данным американского телеканала CNN, если сделка будет заключена, то ракеты с дальностью полета 241–450 км могут быть поставлены Киеву уже в текущем году. При этом пока неясно, будут ли введены ограничения на их использование.

Финансирование закупки американских ракет для Украины возьмут на себя Дания, Нидерланды и Норвегия, а также США в рамках внешнего военного финансирования.

Ранее в Белом доме заявили, что через некоторое время американский президент Дональд Трамп сделает заявление по украинскому конфликту. В США допустили, что в настоящее время ни Россия, ни Украина не готовы к урегулированию.