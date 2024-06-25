США объявит о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон анонсирует выделение нового пакета военной помощи Киеву, включая ракеты HIMARS, на 150 млн. долларов, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

«В новый пакет помощи войдут „критически необходимые Киеву боеприпасы“, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS, — сказано в публикации.

О поставках ракет ATACMS информации в материале нет.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не желают гибели гражданских в ходе военного конфликта на Украине на фоне атаки ВСУ американскими ракетами мирных жителей на пляже в Севастополе.