В Вашингтоне обеспокоены гибелью гражданских в украинском конфликте

В Пентагоне заявили о переговорах с Киевом запрете атак на гражданских

Вашингтон не желает гибели гражданских в ходе военного конфликта на Украине и обсудит этот вопрос с Киевом, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, слова приводит ТАСС .

Заявление было сделано на фоне теракта ВСУ в Севастополе с применением американских ракет ATACMS в минувшее воскресенье.

Райден заявил, что Пентагону ничего не известно о гибели гражданских или военных в Севастополе. Он добавил, что ВСУ сами выбирают цели и наносят удары.

«Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что не хотим гибели гражданских лиц», — сказал военный чиновник.

Ранее ВСУ дальнобойными ракетами производства США. Погибли четырые человека и ранены 153 мирных жителя, наведение на цель осуществлялось американским дроном-разведчиком.