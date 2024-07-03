США не подтвердили слухи о возможном отказе Байдена участвовать в выборах
В Сети распространилась информация, что якобы действующий президент США Джо Байден после неудачных дебатов с Дональдом Трампом задумался о том, чтобы снять свою кандидатуру с предстоящих выборов, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.
Однако США не подтвердили распространившиеся в Сети сообщения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что публикации в местных СМИ являются ложью.
«Заявление является абсолютной ложью. Если бы (газета — ред.) New York Times дала нам больше 7 минут на комментарий, то мы сказали бы им об этом», — цитирует РИА Новости сообщение Бейтса из соцсети Х.
Ранее Байден заявил, что едва не уснул на дебатах с Трампом из-за усталости. Незадолго до мероприятия он путешествовал, несмотря на призывы его команды отдохнуть.