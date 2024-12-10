США не использовали линию спецсвязи с Россией при ситуации в Сирии
Пентагон: линия спецсвязи с Россией остается открытой
Линия специальной связи США и России остается открытой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
«США не использовали линию спецсвязи для обсуждения с Россией ситуации в Сирии с момента смены власти в стране, но она остается открытой», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники министерства обороны США созвонились с российскими коллегами из-за эскалации в Сирии.
Военные удостоверились в том, что канал связи между странами работает.