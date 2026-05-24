США не исключают возможность возобновления боевых действий против Ирана

Администрация США допускает возобновление военных действий против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут желаемого результата. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал India Today.

По его словам, американский президент Дональд Трамп ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и предпочитает добиваться этого дипломатическим путем. Госсекретарь подчеркнул, что США используют все возможности для переговорного урегулирования.

Однако, добавил Рубио, если это не сработает, у президента есть возможность возобновить боевые действия, хотя администрация предпочла бы не этого. Приоритетом остается дипломатия.

Ранее Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.

