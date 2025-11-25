сегодня в 17:20

США настроены оптимистично после секретных переговоров с Россией в Абу-Даби

По информации телеканала CBS, американская сторона настроена оптимистично по вопросу урегулирования украинского конфликта после секретных переговоров с Россией в Абу-Даби, сообщает РБК .

Переговоры длились несколько часов. Министр армии Дэниел Дрисколл заявил, что США настроены оптимистично.

«Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — отметил источник.

Именно Дрисколл привез в Абу-Даби отредактированное соглашение из 19 пунктов, которое США и Украина разработали в Женеве.

Ранее Индекс Мосбиржи вырос после новости о согласии Украины на проведение мирных переговоров, которые предложила администрация президента США Дональда Трампа. Всего за 3 минуты индекс прибавил 1,16% и вырос до 2676,03 пункта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.