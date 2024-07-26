США настаивает на сделке Израиля с ХАМАС

Харрис провела переговоры с Нетаньяху об отношениях с ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис провела переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о заключении сделки с ХАМАС, пишет ТАСС .

Политик заявила о проведенной «конструктивной беседе» с главой кабинета Израиля.

По ее словам, в секторе Газа наблюдается нехватка продовольствия палестинским жителям и следует прекратить военные действия в арабской части анклава из-за надвигающейся гуманитарной катастрофы, отмечено в публикации.

«Я только что заявила премьер-министру, что эту сделку нужно скорее заключить», — подчеркнула Харрис, указано в сообщении агентства.

Ранее ХАМАС отклонило предложение Белого дома об освобождении заложников.