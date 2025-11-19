США направят Украине запчасти для Patriot

Согласно заявлению ведомства, соглашение предусматривает модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, поставку необходимого оборудования, запасных частей, организацию обучения и логистической поддержки.

В реализации контракта примут участие американские оборонные корпорации RTX Corporation и Lockheed Martin, а также дополнительные специалисты в Европе. Как отмечают в Госдепе, сделка направлена на «укрепление обороноспособности Украины» без изменения регионального военного баланса.

В октябре Владимир Зеленский анонсировал подготовку контракта на поставку 25 полноценных систем Patriot, однако их реальное получение осложнено существующей очередью заказчиков.

