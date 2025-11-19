США направят Украине запчасти для Patriot
Госдепартамент США официально санкционировал поставку Украине пакета поддержки для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает РБК.
Согласно заявлению ведомства, соглашение предусматривает модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, поставку необходимого оборудования, запасных частей, организацию обучения и логистической поддержки.
В реализации контракта примут участие американские оборонные корпорации RTX Corporation и Lockheed Martin, а также дополнительные специалисты в Европе. Как отмечают в Госдепе, сделка направлена на «укрепление обороноспособности Украины» без изменения регионального военного баланса.
В октябре Владимир Зеленский анонсировал подготовку контракта на поставку 25 полноценных систем Patriot, однако их реальное получение осложнено существующей очередью заказчиков.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.