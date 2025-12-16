США нанесли удары по трем суднам в Тихом океане

Восемь человек погибли в результате ударов ВМС США в Тихом океане

Как сообщило во вторник Южное командование ВС США, «смертоносные кинетические удары» были нанесены 15 декабря по указанию министра обороны Пита Хегсета. Целью атаки стали суда, принадлежащие организациям, признанным террористическими, которые следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Согласно официальному заявлению командования, в результате ударов было ликвидировано восемь человек, названных «наркотеррористами»: трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем. Разведка подтвердила, что суда занимались наркоторговлей.

Операция была проведена силами объединенной оперативной группы «Southern Spear».

