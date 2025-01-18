США начали размещать в ЕС модифицированные ядерные авиабомбы

Соединенные Штаты Америки приступили к размещению на территории Европы модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщает «Интерфакс» .

Как отметил глава Нацагентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби, вооружение устанавливается на передовых рубежах.

Американское Минобороны в конце 2024 года получило финальную партию данных ядерных авиабомб. Общее число этих снарядов не раскрывается.

Новые авиабомбы обладают по сравнению с предыдущими моделями меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Но у них появилось хвостовое оперение, которое делает снаряд управляемым и более точным. Поэтому ее теперь не нужно спускать с парашютом, а можно сбрасывать с самолета.