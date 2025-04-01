США может поднять пошлины на российскую нефть при отказе от переговоров

Администрация США готова отказаться от ужесточения санкционного давления на Россию, если Москва согласится на переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Нет, я хочу, чтобы он [президент РФ Владимир Путин] заключил сделку», — сказал американский лидер, комментируя возможное введение вторичных ограничений на российские энергоносители. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в эфире NBC News Трамп озвучил конкретные меры: «Если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины составят от 25 до 50%».

Эксперты отмечают, что такая позиция Вашингтона сочетает «кнут и пряник»: с одной стороны, предложение диалога, с другой — угрозу болезненных экономических последствий. В Кремле пока не прокомментировали инициативу, однако ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам при учете национальных интересов.

На фоне этих заявлений европейские союзники США выражают озабоченность — новые пошлины на российскую нефть могут ударить по их экономикам сильнее, чем по самой России.