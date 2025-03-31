Введение санкций против российской нефти — любимое «развлечение» западных политиков. В 2022 году США запретили поставки российских нефти и газа в страну, а Европа вводила «потолок цен» на российские углеводороды. Однако, пользуясь различными лазейками в законодательстве, бизнесмены США и Европы завозят российскую нефть, смешивая ее с нефтью из других стран, заявила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Российская нефть марки URALS всегда торгуется на международных биржах с дисконтом 10-15% относительно марки BRENT. Введение вторичных санкций против российской нефти, в том числе против стран, покупающих российскую нефть, очень похоже на угрозы Трампа другим странам.

Даже размер пошлин совпадает, причем каждый раз шаги американской администрации с одной стороны создают протекционистские меры по защите внутреннего рынка страны и создания барьеров на мировом рынке, опять же защищающих интересы американских компаний, а с другой стороны давят на правительство стран для принятия решений в интересах США. То есть лозунг MAGA, который Трамп зарегистрировал в качестве торговой марки реализуется им в полной мере, комментирует экономист.

«Что касается России, то в пуле беспрецедентных санкций, которые уже наложены на страну, дополнительные угрозы вряд ли окажут действенное значение. Тем более, что уже сегодня потоки углеводородов переориентированы с запада на восточного потребителя. Так Китай уже заявил, что не намерен вмешивать в двухсторонние китайско-российские отношения третьи страны, а с учетом уровня проникновения товаров, произведенных в Китае на американский рынок, отказ от них чреват серьезными проблемами не столько Китаю, сколько американским потребителям», — полагает Сорокина.

Кстати, после заявления Трампа о готовности ввести 25% тарифы на российскую нефть обе марки «черного золота» показали рост в цене, что вполне играет на руку России, тем более пока мировая цена нефти выше той, которая заложена в расчете государственного бюджета страны, добавляет эксперт.