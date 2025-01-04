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США могут продать Израилю боеприпасы на 8 млрд долларов

Госдепартамент Соединенных Штатов неофициально доложил конгрессу о возможной продаже Израилю крупной партии оружия на 8 млрд долларов, сообщает RT .

Речь идет о ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей и 155-мм артиллерийских снарядах, ракетах Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов.

Также в пакет поставок войдут бомбы малого диаметра, комплекты JDAM, а также боеголовки и взрыватели.

Ранее протурецкая «Сирийская национальная армия» вошла в город Манбидж на севере Сирии, выбив оттуда курдские отряды, которым помогают США. Как сообщила 12 декабря газета Israel Hayom, сирийские курды уже связались с Израилем и попросили о военной помощи.