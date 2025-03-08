США могут переместить 35 тысяч своих военных из Германии

Вашингтон планирует передислоцировать военных США из Германии в Венгрию. сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Президент США Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — указано в публикации.

Причиной такого шага стало «раздражение» американского лидера «воинственной» повесткой Европы.

Кроме этого, говорится в статье, военные США могут уйти из Прибалтики. Это может стать частью договоренностей Вашингтона и Москвы.

Ранее Трамп не стал критиковать удары российских военных по Украине после прекращения американской поддержки ВСУ.