США могли передать Украине 850 ракет для Patriot

сегодня в 05:45

США за два года могли передать Украине почти 850 ракет PAC-3 MSE для Patriot на 3,26 млрд долларов, выяснило РИА Новости .

Аналитики агентства изучили отчеты Пентагона. В них опубликована информация о восполнении и перераспределении средств в поддержку Украины.

Поставки Patriot Киеву упоминались в рамках финансирования «секретной программы» в 2022, 2023 и 2024 годах с разными суммами.

Всего были выделены 3,26 млрд долларов, на которые закупили 847 ракет для Patriot, заключает агентство.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Украине превысил 119 млрд долларов.