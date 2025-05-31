США из Киева нацелились на торговых партнеров России

США готовят новый пакет санкций против России с ударами по третьим странам

Во время визита в Киев сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь заявили о готовности Конгресса принять беспрецедентные ограничительные меры против России и торговых партнеров Москвы, сообщает ТАСС.

Законопроект, который начнут рассматривать на следующей неделе, предусматривает 500% пошлины на товары из стран, продолжающих торговлю с Москвой, включая Китай и Индию.

По словам политиков, они после миссии в Киеве отправятся в Париж для уточнения своих позиций с европейскими единомышленниками.

Пока одни политики называют новые санкции «спасательным кругом для Украины», другие предупреждают о тяжелых последствиях для самой американской экономики. Сенатор Рэнд Пол прямо заявил, что подобные меры ударят по США сильнее, чем по России. На фоне этих споров европейские союзники пока осторожно высказываются о готовности присоединиться к санкционному давлению.

Источники в Конгрессе допускают, что окончательное решение будет зависеть от результатов предстоящих переговоров в Стамбуле и позиции администрации Трампа.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов