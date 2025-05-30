Эксперты подсчитали убытки компаний от санкционной политики США

эксклюзивным расчётам Reuters, совокупные потери крупнейших компаний мира достигли $34 миллиардов — и это только начало.

«Вы можете удвоить или утроить эти цифры, и всё равно масштабы окажутся больше, чем представляют себе большинство», — заявил Джеффри Зонненфельд из Йельской школы менеджмента.

Ситуация напоминает хаотичные американские горки: после введения «взаимных» пошлин на товары из 180 стран 2 апреля, Трамп сначала объявил 90-дневные отсрочки, затем приостановил 50%-ные тарифы для ЕС, но 28 мая федеральный суд неожиданно признал их незаконными — лишь для того, чтобы через сутки апелляционная инстанция временно восстановила их действие. На этом фоне такие гиганты, как Apple, Ford, Porsche и Sony, публично отказались от прогнозов прибыли, сославшись на «абсолютную непредсказуемость» торговой политики Белого дома.

«Мы оказались в подвешенном состоянии. Ни стратегию построить, ни инвестиции спланировать», — цитирует Reuters топ-менеджера одной из пострадавших корпораций.

Примечательно, что даже временная пауза в торговой войне с Китаем не смогла стабилизировать рынки. Компании в панике перестраивают цепочки поставок, массово переводя производства в соседние страны и осваивая альтернативные рынки, что неизбежно ведёт к росту издержек. Как отмечают аналитики, главная проблема — отсутствие внятных перспектив: ни у кого нет понимания, какими будут окончательные условия торговых соглашений США.

«Это не политика, это рулетка, где ставка — будущее глобальной экономики», — резюмирует эксперт.