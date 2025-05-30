Эксперты подсчитали убытки компаний от санкционной политики США
Американские тарифные санкции, введённые администрацией Дональда Трампа, уже обернулись для международного бизнеса колоссальными убытками, сообщает РБК.
эксклюзивным расчётам Reuters, совокупные потери крупнейших компаний мира достигли $34 миллиардов — и это только начало.
«Вы можете удвоить или утроить эти цифры, и всё равно масштабы окажутся больше, чем представляют себе большинство», — заявил Джеффри Зонненфельд из Йельской школы менеджмента.
Ситуация напоминает хаотичные американские горки: после введения «взаимных» пошлин на товары из 180 стран 2 апреля, Трамп сначала объявил 90-дневные отсрочки, затем приостановил 50%-ные тарифы для ЕС, но 28 мая федеральный суд неожиданно признал их незаконными — лишь для того, чтобы через сутки апелляционная инстанция временно восстановила их действие. На этом фоне такие гиганты, как Apple, Ford, Porsche и Sony, публично отказались от прогнозов прибыли, сославшись на «абсолютную непредсказуемость» торговой политики Белого дома.
«Мы оказались в подвешенном состоянии. Ни стратегию построить, ни инвестиции спланировать», — цитирует Reuters топ-менеджера одной из пострадавших корпораций.
Примечательно, что даже временная пауза в торговой войне с Китаем не смогла стабилизировать рынки. Компании в панике перестраивают цепочки поставок, массово переводя производства в соседние страны и осваивая альтернативные рынки, что неизбежно ведёт к росту издержек. Как отмечают аналитики, главная проблема — отсутствие внятных перспектив: ни у кого нет понимания, какими будут окончательные условия торговых соглашений США.
«Это не политика, это рулетка, где ставка — будущее глобальной экономики», — резюмирует эксперт.