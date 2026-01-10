США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 миллиардов долларов

The Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о реконструкции

Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать масштабное соглашение о восстановлении украинской экономики после завершения боевых действий, сообщает «Лента.ру» .

Как утверждает британская газета The Telegraph, общий объем предполагаемых инвестиций составит около 800 миллиардов долларов, которые должны быть привлечены в течение десяти лет.

По данным издания, подписание документа запланировано на время работы Всемирного экономического форума в Давосе, и в церемонии примут участие президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Целью соглашения, согласно The Telegraph, является полная реконструкция Украины.

Ранее СМИ писали, что американский бизнесмен Рональд Лаудер, давний знакомый Трампа, стал новым владельцем крупного месторождения лития на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.