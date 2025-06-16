Украина готовится сделать первый шаг в сделке по недрам с США

Украинское правительство приступило к подготовительным работам для выдачи лицензии на эксплуатацию месторождения лития «Добра», расположенного в Кировоградской области. Этот шаг можно рассматривать как начало практической реализации ресурсного соглашения с США, которое стороны заключили в мае 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

За проект могут побороться разные инвесторы, в том числе консорциум с участием компании TechMet, частично находящейся в собственности американского правительства, а также миллиардера Рональда Лаудера, известного своими дружескими связями с американским президентом Дональдом Трампом.

Предполагается, что Киев начал действовать по сделке, так как боится, что Вашингтон действительно выйдет из мирного урегулирования текущего конфликта с Россией.

При этом, несмотря на начало работы над рекомендациями по разработке месторождения, которая продлится несколько недель, украинские власти сохраняют за собой право отказаться от проведения тендера.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах.