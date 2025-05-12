Зеленский утвердил соглашение с США о полезных ископаемых

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховную раду. Подписанная 30 апреля сделка предусматривает, что Вашингтон получит приоритетное право покупки украинских полезных ископаемых, причем о гарантиях безопасности для Киева в документе не говорится.

«Владимир Зеленский подписал закон „О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления“», — сообщили в пресс-службе Рады.

Украинский парламент ранее уже поддержал ратификацию украино-американского соглашения о полезных ископаемых. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что соглашение между Вашингтоном и Киевом является бессрочным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что сделка предполагает создание на Украине инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов между Киевом и Вашингтоном. Согласно документу, на протяжении 10 лет украинцы будут получать инвестиции для развития страны и военную помощь от США, что станет взносом американцев в инвестфонд.