США и Украина не обсуждали судьбу Зеленского
Вашингтон и Киев на переговорах не обсуждали отставку Зеленского
Вашингтон и Киев на переговорах в Саудовской Аравии не обсуждали отставку Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
Представители делегаций Киева и Вашингтона не затрагивали вопрос о проведении выборов на Украине, написала журналист телеканала Fox News Нана Саджая в соцсети X.
В Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, итогом встречи стало продолжение военной помощи ВСУ и предложение о временном прекращении огня.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024 года.