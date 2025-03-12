США и Украина не обсуждали судьбу Зеленского

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Вашингтон и Киев на переговорах не обсуждали отставку Зеленского

Вашингтон и Киев на переговорах в Саудовской Аравии не обсуждали отставку Владимира Зеленского, сообщает ТАСС .

Представители делегаций Киева и Вашингтона не затрагивали вопрос о проведении выборов на Украине, написала журналист телеканала Fox News Нана Саджая в соцсети X.

В Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, итогом встречи стало продолжение военной помощи ВСУ и предложение о временном прекращении огня.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024 года.