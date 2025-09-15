США и Китай заключили сделку по TikTok

сегодня в 15:42

«Вести»: Трамп заявил о соглашении с Китаем по TikTok

США и КНР достигли договоренности по вопросу работы в Соединенных Штатах китайской соцсети TikTok, которую ранее пытались заблокировать в стране, сообщают «Вести» со ссылкой на пост американского президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Политик добавил, что в пятницу он также проведет разговор с председателем Китая Си Цзиньпином.

В своей публикации Трамп писал о плодотворной «крупной торговой встрече в Европе» между американскими и китайскими представителями. По его словам, переговоры прошли «очень хорошо».

В посте Трамп прямо не заявлял, что договоренность достигнута именно по TikTok. Однако журналисты утверждают, что речь идет именно о китайской соцсети.

«Также была достигнута договоренность по „определенной“ компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень рады!» — писал хозяин Белого дома.

Между тем Дональд Трамп анонсировал скорую встречу по урегулированию украинского конфликта.