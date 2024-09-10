США хотят разместить ракеты средней дальности в Японии

Она отметила, что этот вопрос обсуждался во время встречи с министром обороны Японии Минору Кихарой, которая проходила в августе. Размещение ракет средней дальности необходимо для учений подразделения, у которого на вооружении есть ракетные комплексы MRC Typhon.

«Развертывание будет идти в соответствии с темпами японского правительства», — заявила Уормут.

Ранее США и их партнеры пригрозили Ирану применением серьезных мер в отношении Тегерана. По мнению замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, это случилось из-за имеющейся связи с Москвой.