США хотят провести подземный тестовый подрыв оружейного плутония

США весной хотят провести испытание, в рамках которого произойдет подземный подрыв небольшого количества плутония на полигоне в Неваде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NPR.

Испытание станет частью проекта Cygnus, который считается одним из самых секретных в США. Тестовый подрыв плутония направлен на «проверку эффективности и модификации существующего ядерного оружия».

Взрыв осуществят с использованием химической взрывчатки. В американском NNSA отметили, что он будет небольшим, будет использована крошечная доля истинной мощности ядерного оружия.

Также испытание нужны для того, чтобы проверить срок годности старых плутониевых сердечников, которые являются основой для подрыва ядерных боеголовок.

Ранее стало известно, что США считают опасным рост риска ядерного конфликта между РФ и странами Запада. Администрация бывшего американского президента Джо Байдена была обеспокоена той ядерной риторикой, которую выбрала Россия.