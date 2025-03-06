Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что причиной ажиотажа вокруг темы об американо-украинской сделке по добыче редкоземельных металлов является желание новой администрации Штатов отбить ранее сделанные в Киев вложения. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Fox News писал, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, что Вашингтон приостанавливают всю военную помощь ВСУ. Это решение будет действовать до тех пор, пока глава государства Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден (Джо, предыдущий президент США — ред.) дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму», — уточнил Сальдо.

Как добавил глава региона, в США считают, что это растрата денег избирателей. Поэтому в стране планируют отбить вложенные в Украину финансы благодаря сделке по редким металлам и минералам. А вся остальная помощь будет оказываться Киеву в кредит.

По словам Сальдо, выгода от указанной сделки для Украины сомнительна. Но сейчас власти страны очень зависят от помощи Штатов, поэтому они пойдут на такой шаг.