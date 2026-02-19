США еще на год продлили санкции против России

Американский президент Дональд Трамп принял решение о продлении еще на один год действия санкций против России. Основанием для этого послужило официальное уведомление, опубликованное в Федеральном реестре — издании, где размещаются правительственные документы США, пишет ТАСС .

Продлению подлежат санкционные режимы, установленные в разное время: администрацией экс-президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, самим Трампом в сентябре 2018-го (в ходе его первого президентского срока — ред.), а также администрацией экс-лидером США Бараком Обамой в марте и декабре 2014 года, касавшиеся Крыма. В тексте документа указывается, что президент США считает необходимым сохранение этих мер после 6 марта 2026 года.

Как заявил американский лидер, отмеченные в указах действия и политика по-прежнему создают серьезную и экстраординарную угрозу безопасности и внешнеполитическим интересам США. В связи с этим он продлил на год режим чрезвычайного положения, изначально введенный указом 13660.

Политика ограничений в отношении России была начата Вашингтоном в марте 2014 года на фоне украинских событий и вхождения Крыма в состав РФ. Под санкции попали российские финансовые организации и предприятия, ряд крупных бизнесменов, высокопоставленные российские чиновники, а также представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Были введены запреты на поставки американских товаров, технологий и услуг в Крым, а также на инвестиционную деятельность американских лиц на полуострове. Эти меры неоднократно расширялись и продлевались, а после начала специальной военной операции России на Украине были существенно усилены.

