США до 2049 года потратят 138 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия

США планируют потратить до 2049 года 138 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.

Отмечается, что фактически это означает начало гонки вооружений.

Около 500 млрд долларов направят на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, которые сняты с вооружения, исследования, разработки и другие операции.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не собираются передавать Украине ядерное оружие. Об этом заявили в Белом доме в ответ на слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о таких планах Вашингтона.