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«Справедливая Россия-За правду» не поддержит 11 кандидатур в правительство РФ

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что она не поддержит 11 кандидатур на должности вице-премьеров и министров российского правительства, сообщает ТАСС.