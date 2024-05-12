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«Справедливая Россия-За правду» не поддержит 11 кандидатур в правительство РФ

Политика

Фото - © РИА Новости

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что она не поддержит 11 кандидатур на должности вице-премьеров и министров российского правительства, сообщает ТАСС.

Миронов напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением состава нового правительства страны.

«Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26».

Сергей Миронов

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду»

По словам председателя, на то, чтобы не поддержать кандидатов, есть веские основания.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства РФ.