«Справедливая Россия-За правду» не поддержит 11 кандидатур в правительство РФ
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Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что она не поддержит 11 кандидатур на должности вице-премьеров и министров российского правительства, сообщает ТАСС.
Миронов напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением состава нового правительства страны.
«Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26».
Сергей Миронов
Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду»
По словам председателя, на то, чтобы не поддержать кандидатов, есть веские основания.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства РФ.