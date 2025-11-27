«Спорный» пункт исключен: Украина подтвердила пересмотр мирного плана

Посол Стефанишина заявила об исключении пункта об амнистии из мирного плана

Из проекта мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного администрацией США, официально исключен пункт о полной амнистии для всех участников боевых действий. Эту информацию подтвердила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает «Страна.ua» .

Изначально положение предусматривало амнистию для обеих сторон за преступления, совершенные в ходе боевых действий. Ряд западных изданий, включая The Wall Street Journal, сообщали, что этот пункт появился в первоначальном 28-пунктном проекте по просьбе украинских властей, которые опасались последующих международных расследований коррупции внутри страны. Киев эти утверждения отрицал.

По словам Стефанишиной, пункт о послевоенной амнистии исключили из мирного плана, который Украина согласовала с главой Госдепартамента США Марко Рубио.

Ранее в Госдуме указали на еще один спорный пункт в мирном плане по Украине.

