«Спорный» пункт исключен: Украина подтвердила пересмотр мирного плана
Фото - © Pixabay.com
Из проекта мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного администрацией США, официально исключен пункт о полной амнистии для всех участников боевых действий. Эту информацию подтвердила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает «Страна.ua».
Изначально положение предусматривало амнистию для обеих сторон за преступления, совершенные в ходе боевых действий. Ряд западных изданий, включая The Wall Street Journal, сообщали, что этот пункт появился в первоначальном 28-пунктном проекте по просьбе украинских властей, которые опасались последующих международных расследований коррупции внутри страны. Киев эти утверждения отрицал.
По словам Стефанишиной, пункт о послевоенной амнистии исключили из мирного плана, который Украина согласовала с главой Госдепартамента США Марко Рубио.
Ранее в Госдуме указали на еще один спорный пункт в мирном плане по Украине.
